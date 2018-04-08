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«Ледниковый период. Дети». Продолжение
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«Ледниковый период. Дети». Продолжение 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
15 апреля в 17:30 смотрите на Первом канале продолжение шоу!
Рейтинги «Ледникового периода» высоки: «детская» тема по-прежнему «рулит» на ТВ. В проекте уже завершился кастинг, каждый из четырех тренеров сформировал свою команду. В каждой команде — три юных фигуриста-одиночника и три танцевальные пары. Теперь начинаются соревнования «на вылет». С этого момента Татьяна Навка, Максим Траньков, Роман Костомаров и Илья Авербух приступают к соревновательной части проекта.
Прославленные фигуристы будут придумывать для своих маленьких подопечных яркие номера, подбирать к их выступлениям музыку и костюмы и, разумеется, разучивать с ними новые элементы. Кто из тренеров приведет своих учеников к финалу — большая интрига!
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