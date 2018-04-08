«Ледниковый период. Дети». Продолжение 

15 апреля в 17:30 смотрите на Первом канале продолжение шоу!
Рейтинги «Ледникового периода» высоки: «детская» тема по-прежнему «рулит» на ТВ. В проекте уже завершился кастинг, каждый из четырех тренеров сформировал свою команду. В каждой команде — три юных фигуриста-одиночника и три танцевальные пары. Теперь начинаются соревнования «на вылет». С этого момента Татьяна Навка, Максим Траньков, Роман Костомаров и Илья Авербух приступают к соревновательной части проекта.
Прославленные фигуристы будут придумывать для своих маленьких подопечных яркие номера, подбирать к их выступлениям музыку и костюмы и, разумеется, разучивать с ними новые элементы. Кто из тренеров приведет своих учеников к финалу — большая интрига!