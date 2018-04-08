Грустная история жизни и смерти лучшей фигуристки мира Сони Хени

Величайшая фигуристка планеты любила деньги и секс, покорила Голливуд и принимала поцелуи Гитлера. Болезненная смерть настигла её в полёте.

Поцелуй фюрера

Февраль 1936 года. Зимняя Олимпиада в Гармиш-Партенкирхене. Глава нацистской Германии Адольф Гитлер частый гость на соревнованиях и большой поклонник спорта не мог пропустить выступления фигуристок. Белокурая девушка в серебристом платье и короткой юбке Соня Хени — его главная фаворитка. После безупречного проката в произвольной программе и долгого оглашения судейских оценок она становится в третий раз олимпийской чемпионкой и от души «зигует» фюреру. Тот целует руку королеве льда и приглашает на званный ужин. Тогда в этом легкомысленном поступке 24-летней спортсменки не было ничего предосудительного, но позже ей это припомнят многие.

Сегодня исполняется 106 лет со дня рождения самой титулованной одиночницы мира Сони Хени, прожившей невероятно яркую и противоречивую жизнь, в которой дружба с Гитлером и Геббельсом были лишь отдельными эпизодами. Соня Хени — прежде всего спортсменка, изменившая в корне мир фигурного катания и оставшаяся на века самой титулованной фигуристкой. Кроме того, она первая спортсменка, ставшая одновременно всемирным секс-символом и успешным бизнес-проектом, а в бизнесе же принято дружить с тем, с кем выгодно.

Чемпионка в девять лет Уникальный талант Сони Хени проявился ещё в раннем детстве. Выросшая в обеспеченной семье девочка с детства приучалась к спорту отцом-велогонщиком. Она играла в теннис, плавала, как и любая норвежка хорошо бегала на лыжах, но главной страстью было фигурное катание, любовь к которому привил её брат. Для занятий хореографией отец пригласил знаменитую русскую балерину Тамару Карсавину , а позже она познакомилась и с другой примой Анной Павловой . На своей первой Олимпиаде Хени выступила в 12 лет, а через четыре года произвела фурор в женском одиночном катании и стала олимпийской чемпионкой в Санкт-Морице.

Платье с мини-юбкой, балетные па и невероятные вращения казались фантастикой для того времени. Никто из феноменальных тинейджеров последующих лет от Тары Липински до Алины Загитовой не мог похвастать такой популярностью как Хени. При этом норвежка с возрастом не теряла своей гибкости и привлекательности. На протяжении десятилетия она оставалась недосягаемой для соперниц, выиграв десять чемпионатов мира подряд, три Олимпиады, шесть чемпионатов Европы. Выступление на глазах у Гитлера стало последним в её любительской карьере, хотя уже к тому времени её сложно было назвать любительницей. Соня снималась в кино, получала деньги от рекламных контрактов, а в год зарабатывала свыше $ 2 млн — сумасшедшие по тем временам деньги. Но разве МОК мог не допустить её до соревнований, огорчив фюрера?

Секс, слава и деньги

Хени уже не нужно было доказывать своё превосходство в противостояниях на льду. Деньги от её ледовых шоу лились рекой, а первый фильм «Одна на миллион» пользовался колоссальным успехом. Закружило голову и у самой Хени. Она как перчатки меняла своих богатых поклонников, быстро увлеклась алкоголем и совсем не задумывалась о своём моральном облике. Поставивший её на коньки брат в последствии писал, что её интересуют только деньги и секс, а и того, и другого в те годы ей хватало.

Главным же пятном на репутации оставалась связь с Гитлером. Вряд ли Хени разделяла нацистскую (как и какую-либо другую) идеологию, но внимание самого влиятельного политика Европы ей безусловно льстило. Гитлер помогал раскрутке её фильмов и шоу, а во время оккупации Норвегии, фашисты не тронули её роскошный дом, где на видном месте красовался портрет их вождя, украшенный личным автографом. Но с началом войны Хени легко избавилась от своих прежних привязанностей и покровителей и в 1941 году упорхнула в Голливуд, где сразу приняла гражданство и вместе с другими звёздами принялась помогать вооружённым силам США, однако от публичных выступлений против нацистов воздерживалась. Именно поэтому многие соотечественники после войны видели в ней предательницу.

Фабрика грёз и триумфальное возвращение

В Голливуде Хени стала звездой 15 фильмов, самый известный из которых мюзикл «Серенада Солнечной долины». Её имя постоянно мелькало в светских и скандальных хрониках, её образ стал популярным при изготовлении кукол, а разгульная жизнь не помешала ей сколотить такое состояние, чтобы считаться одной из самых богатых женщин мира.

При этом талант никуда не девался. Даже, разменяв пятый десяток, Хени отлично справлялась со сложными ледовыми элементами и продолжала кататься в своих шоу. В 1953 и 1955 году она вернулась в Норвегию и имела там колоссальный успех. Соотечественники простили ей связь с нацизмом и эмиграцию и просто восхищались.

Во время этого тура она и нашла своего третьего и последнего мужа. Норвежский миллионер и судостроитель Нильс Унстад назвал в её честь свой любимый корабль и был готов до конца своих дней терпеть ей скверный характер и бесконечные дрязги с родственниками. Но если героиням волшебных сказок в конце воздаётся счастьем за годы тягот и лишений, то у Хени случилось всё наоборот. Сладкую жизнь в 60-е спалила внезапно возникшая лейкемия. В 1969 году во время полёта из Парижа в Осло она скончалась от рака крови, оставшись в памяти соотечественников ярким сочетанием гения и цинизма.