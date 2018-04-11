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Габриэль Жезус: «Манчестер Сити» проиграл «Юнайтед» и «Ливерпулю» не из-за усталости"
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Габриэль Жезус: «Манчестер Сити» проиграл «Юнайтед» и «Ливерпулю» не из-за усталости" 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус считает, что причина двух подряд поражений команды кроется не в усталости. «Сити» проиграл, ведя в счете, "Манчестер Юнайтед" (2:3) в чемпионате Англии и «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (1:2).
— Не думаю, что дело в усталости. К сожалению, нам не удалось выиграть первый матч, — цитирует официальный сайт УЕФА Жезуса. — Затем мы позволили игре выйти из-под нашего контроля против «Юнайтед». Сегодня — снова. Не стоит говорить об усталости — такие вещи случаются в футболе.
Манчестер Сити — Ливерпуль
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