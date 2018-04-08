Футболист «Ахмата» Семёнов: команда не ожидала отставки Галактионова 

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что футболисты не ожидали отставки с поста главного тренера Михаила Галактионова.
«Футболисты не ожидали такого решения. Как сказал Михаил Михаилович, нам нужна эмоциональная встряска. И он пошёл на такие жертвы ради результата «Ахмата». По прилёту в Грозный тренер сообщил, что будет собрание, и там объявил об уходе. Со всеми попрощался и ушёл», — приводит слова Семёнова РИА Новости.
Он также заметил, что при Галактионове команда создавала много голевых моментов.
«Команда очень хорошо играла, за четыре матча в весеннем отрезке чемпионата мы создали очень много моментов, наверное, ни одна другая команда столько не создавала. Просто не хватало где-то удачи», — сказал Семёнов.
Ранее сообщалось, что исполнять обязанности главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ахмат» будет 49-летний специалист Игорь Ледяхов.