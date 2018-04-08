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В честь 100-летия ВЛКСМ пройдет областной конкурс чтецов в Самаре
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В честь 100-летия ВЛКСМ пройдет областной конкурс чтецов в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В предстоящую среду, 11 апреля, в библиотеке им. Крупской состоится отборочный тур городского этапа областного конкурса чтецов «Нас водила молодость», посвященного 100-летию ВЛКСМ. Начало в 10:00. Как считают организаторы, подобные мероприятия помогают в нравственном и патриотическом воспитании. Кроме того, это отличная возможность развить творческие способности жителей Самарской области. В ходе отборочного тура будут прочитаны стихи и фрагменты прозы и публицистики российских и советских писателей и поэтов, которые освещали этапы трудового и боевого пути страны и комсомола. Всего представлено 4 номинации: поэзия, проза, публицистика и авторское творчество.
Фото: pixabay.com
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