Ещё
Сергей Ташуев: Манчини убрал Шатова и Дзюбу и жалуется на то, что нет нападающих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Ташуев: Манчини убрал Шатова и Дзюбу и жалуется на то, что нет нападающих 

Советский спорт 2 часа назад
«Системная ошибка в организации клуба. Уже много лет нет результата. »Зенит" — лидер по бюджету, по болельщикам, антуражу на стадионе. Но не в результатах. Разбрасывание огромных средств. «Зениту» нужно не имя на тренерском мостике, а сенсей. Человек, который сможет поставить игру, сплотить команду. По факту, работу Манчини не видно. Ты убрал Шатова и Дзюбу и жалуешься на то, что нет нападающих. Закономерный результат для «Зенита», у которого нет игры в атаке, где выходят Заболотный и Панюков", — цитирует Ташуева «Р-Спорт».
Советский спорт: последние новости
Диего Симеоне: Это лучший матч Косты в «Атлетико» с тех пор, как он вернулся Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" заслуживает больше уважения Отстраненным футболистам «Спортинга» запретили посещать территорию клуба, в том числе стадион
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой211
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Ягудин с женой попали в больницу28
Почему посадили звезду отечественного футбола8
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение