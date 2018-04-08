Сергей Ташуев: Манчини убрал Шатова и Дзюбу и жалуется на то, что нет нападающих 

«Системная ошибка в организации клуба. Уже много лет нет результата. »Зенит" — лидер по бюджету, по болельщикам, антуражу на стадионе. Но не в результатах. Разбрасывание огромных средств. «Зениту» нужно не имя на тренерском мостике, а сенсей. Человек, который сможет поставить игру, сплотить команду. По факту, работу Манчини не видно. Ты убрал Шатова и Дзюбу и жалуешься на то, что нет нападающих. Закономерный результат для «Зенита», у которого нет игры в атаке, где выходят Заболотный и Панюков", — цитирует Ташуева «Р-Спорт».