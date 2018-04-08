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Фаулер: «У „Ливерпуля“ нет замен для игроков атакующей тройки»
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Фаулер: «У „Ливерпуля“ нет замен для игроков атакующей тройки» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер после ничьей с «Эвертоном» (0:0) подчеркнул проблему «красных» в нападении.
Юрген Клопп должен быть озабочен нехваткой глубины атакующего состава перед матчем с «Манчестер Сити» во вторник. Без Мо Салаха или Роберто Фирмино «Ливерпуль» был совсем не так резок в последней трети поля. По крутости они были на уровне костюма из дешевого магазина. Но это объяснимо.
Дэнни Ингс и Доминик Соланке едва ли играли в этом сезоне, и совсем не играли вместе, уж точно не в матче такой напряженности.
Хотя Клопп и знает об этой проблеме, но она вызывает беспокойство. У всех топ-команд есть глубина в атаке. Мне иногда кажется, что Жозе Моуринью в «МЮ» коллекционирует форвардов для альбома в честь ЧМ. У «Ливерпуля» есть атакующая тройка и никаких явных кандидатов на замену. Ведь Дивок Ориги и Даниэль Старридж в аренде", — цитирует Фаулера Daily Mirror.
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