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Ставропольский вратарь Эдуард Байчора принес «Динамо» ничью
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Ставропольский вратарь Эдуард Байчора принес «Динамо» ничью 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Довольно редкое событие произошло в 24-м туре первенства России по футболу в южной зоне второго дивизиона. Под занавес встречи в Ставрополе между «Динамо» и «Афипсом» гол забил вратарь хозяев Эдуард Байчора.
Примечательно, что несколькими минутами ранее голкипер бело-голубых при скользком счёте 0:1 сохранил надежду на благоприятный исход дела, не позволив оппоненту, Александру Подбельцеву, забить пенальти. А затем совершил второе спасение, отличившись уже в чужих владениях. Эдуард на последних секундах встречи пошёл в штрафную площадь помогать своим товарищам и после розыгрыша углового оказался первым у мяча, отправив его в сетку. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью — 1:1.
Динамовцы продлили свою беспроигрышную серию до четырёх матчей, а вот «Афипсу» эта осечка стоила лидерства. Наступавший ему на пятки другой коллектив из Краснодарского края, «Армавир», в этот день в Батайске разгромил ростовскую «Академию имени Виктора Понедельника» — 4:0 — и сравнялся с географическим и турнирным соседом по очкам.
Викториями гостей завершились ещё три противостояния. Пятигорчане из «Машука-КМВ» разделались с новокубанскими «биологами» — 2:0 (отличились Донат Джатиев и Рустам Сосранов). Майкопская «Дружба» в Дагестане огорчила «Динамо Легион» — 1:0, а ростовский СКА в Майкопе нанёс поражение «Ангушту» — 2:1 (гол престижа у хозяев забил Габил Нурахмедов).
Аналогичные цифры остались гореть на табло после финального свистка и в Нальчике, где «Спартак» отобрал три очка у новороссийского «Черноморца». В течение трёх минут, с 35-й по 38-ю, парни из Кабардино-Балкарии дважды поразили цель. Свой лицевой счёт пополнили Хачим Машуков и Магомет Шаваев. «Чёрные моряки» смогли ответить лишь однажды, поразив цель уже в добавленное время. И «Чайка» в селе Песчанокопском «заклевала» махачкалинскую «Анжи-2» — 5:0.
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