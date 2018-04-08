Ставропольский вратарь Эдуард Байчора принес «Динамо» ничью

Довольно редкое событие произошло в 24-м туре первенства России по футболу в южной зоне второго дивизиона. Под занавес встречи в Ставрополе между «Динамо» и «Афипсом» гол забил вратарь хозяев Эдуард Байчора

Примечательно, что несколькими минутами ранее голкипер бело-голубых при скользком счёте 0:1 сохранил надежду на благоприятный исход дела, не позволив оппоненту, Александру Подбельцеву, забить пенальти. А затем совершил второе спасение, отличившись уже в чужих владениях. Эдуард на последних секундах встречи пошёл в штрафную площадь помогать своим товарищам и после розыгрыша углового оказался первым у мяча, отправив его в сетку. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью — 1:1.

Динамовцы продлили свою беспроигрышную серию до четырёх матчей, а вот «Афипсу» эта осечка стоила лидерства. Наступавший ему на пятки другой коллектив из Краснодарского края, «Армавир», в этот день в Батайске разгромил ростовскую «Академию имени Виктора Понедельника» — 4:0 — и сравнялся с географическим и турнирным соседом по очкам.

Викториями гостей завершились ещё три противостояния. Пятигорчане из «Машука-КМВ» разделались с новокубанскими «биологами» — 2:0 (отличились Донат Джатиев Рустам Сосранов ). Майкопская «Дружба» в Дагестане огорчила «Динамо Легион» — 1:0, а ростовский СКА в Майкопе нанёс поражение «Ангушту» — 2:1 (гол престижа у хозяев забил Габил Нурахмедов).