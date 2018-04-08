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Парфёнов: игроки «Тосно» соскучились по своему болельщику
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Парфёнов: игроки «Тосно» соскучились по своему болельщику 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в 25-м туре РФПЛ.
«Это первый домашний матч в чемпионате после зимней паузы, и ребята соскучились по своему болельщику. Они за нас переживают, болеют за нас, но пока что видели только в Кубке 28 февраля в минус 17. Не все на тот матч попали.
Настрой? Готовишься каждый день в течение недели, чтобы выходить и максимально отдаваться в игре. Поле очень хорошего качества. Если следишь за полем, то оно будет нормальным в любом климате. С ребятами поговорили о многих вещах, они готовы", — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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