Парфёнов: игроки «Тосно» соскучились по своему болельщику

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в 25-м туре РФПЛ.

«Это первый домашний матч в чемпионате после зимней паузы, и ребята соскучились по своему болельщику. Они за нас переживают, болеют за нас, но пока что видели только в Кубке 28 февраля в минус 17. Не все на тот матч попали.

Настрой? Готовишься каждый день в течение недели, чтобы выходить и максимально отдаваться в игре. Поле очень хорошего качества. Если следишь за полем, то оно будет нормальным в любом климате. С ребятами поговорили о многих вещах, они готовы", — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».