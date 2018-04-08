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Парфёнов: Погребняк искренне отдаётся игре и чувствует доверие, отсюда и голы
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Парфёнов: Погребняк искренне отдаётся игре и чувствует доверие, отсюда и голы 

Чемпионат.com 50 минут назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча с «Уралом» (2:2) в 25-м туре РФПЛ.
«В концовке была потеря концентрации в простой ситуации. Можно было себя обезопасить от доставки мяча в штрафную. Такова цена ошибки. Можно было выигрывать. Дубль Погребняка? Человек играет и чувствует доверие. Отсюда, наверное, эти голы. Он играет искренне, отдаётся игре полностью, и та его за это вознаграждает. Мне очень понравилось начало матча. Понравилось и начало второго тайма. Потом просели, но, когда такое активное начало, в какой-то промежуток времени эмоции теряются. Это было и в первом тайме, и в конце второго. Надо спокойно посмотреть ошибки, всё переварить. Сейчас не хочется говорить лишних слов. Ребята очень расстроены, но надо двигаться дальше. Каждая игра как финал, поэтому руки мы не опустим», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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