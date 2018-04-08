Дмитрий Парфенов: «Мы готовимся каждый день, чтобы выходить и максимально отдаваться на поле»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» отметил, что игроки соскучились по своим болельщикам. Он также добавил, что все в команде готовятся, чтобы выходить на поле и отдавать все силы.

— Да, действительно, это первый матч после возобновления чемпионата. Ребята соскучились по своему болельщику, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Парфенов. — Они за нас переживают, болеют. Давно не виделись, тогда играли при минус 17. Настрой? Мы готовимся неделю каждый день, чтобы выходить и максимально отдаваться.

Поле очень хорошего качества. Без проблем играть на нем при любом климате.

Какой футбол покажем? Игра начнется, и после нее поговорим.