Тарханов: сегодня игроки «Урала» постараются выйти как львы

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РФПЛ с «Уралом».

«Когда приезжаешь в Санкт-Петербург, всегда хорошее настроение. Портнягин в запасе. Пока у него готовность не такая высокая, потому что он только недавно начал тренироваться после травмы. Выпущу его на поле, только если будет в этом необходимость.

Мы учитываем, что соперник сегодня будет очень мотивированным. Они в последних трёх матчах выглядели достаточно хорошо — и в плане самоотдачи, и по самой игре. Мы сегодня тоже постараемся выйти как львы. Я сказал игрокам, что будет сумасшедшая самоотдача, поэтому нам нужно быть к этому готовыми и в этом плане не уступить», — скзал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.