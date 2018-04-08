Рукопашники Ставрополья собрали коллекцию наград в Ростове

120 юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет оспаривали в Ростове-на-Дону награды первенства России по рукопашному бою.

По итогам общекомандного зачета успех отпраздновала сборная Ставрополья. На втором месте обосновались хозяева из донской дружины, замкнул тройку лучших коллектив из Кемеровской области.

Победители из южного края положили в свою копилку 16 трофеев. Ставропольские бойцы завоевали два приза высшей пробы, три серебряные и 11 бронзовых медалей. Победителями состязаний стали воспитанник клуба единоборств «Боец» Новопавловского района Владислав Тен (11-12 лет, категория до 50 килограммов) и представитель ДЮСШ Труновского района Артур Бабаян (14-15 лет, до 70 кг).

На вторую ступень пьедестала почёта поднялись два делегата Центра детского творчества Апасенковского района: Милана Хачатурян (12-13 лет, до 39 кг) и Константин Ломовцев (12-13 лет, до 42 кг), а также Владимир Александров (14-15 лет, до 75 кг) из детско-юношеского центра «Патриот» Ставрополя.

Жители краевого центра получили ещё восемь бронзовых наград. В число призёров вошли пять воспитанников ДЮСШ единоборств: Виктория Волченкова (12-13 лет, до 55 кг), Дарья Первых (14-15 лет, до 65 кг), Антон Блинников (12-13 лет, свыше 70 кг), Илья Логачёв (12-13 лет, до 60 кг), Даниил Ковалёв (14-15 лет, свыше 75 кг), ученица краевой ДЮСШ Полина Чайка (12-13 лет, свыше 60 кг), представительница «Патриота» Лилия Селезнёва (12-13 лет, до 60 кг) и делегат физкультурно-оздоровительного комплекса «Русь» Алексей Мартынюк (14-15 лет, свыше 75 кг). Тройку лучших также замкнули рукопашница из новопавловского «Бойца» Софья Полякова (12-13 лет, свыше 60 кг), будённовский спортсмен Аким Кулик (14-15 лет, до 75 кг) и Хизири Лабазанов (14-15 лет, до 39 кг) из ДЮСШ Андроповского района.

Победители и призёры ростовских баталий включены в сборную России, которая будет защищать честь флага на майском первенстве Азии в Уфе и сентябрьском первенстве мира в Туле