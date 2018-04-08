Вернувшись из отпуска на Мальдивах, Яна Рудковская сразу же окунулась в привычный рабочий график: интервью, деловые встречи, съемки… Вчера, например, продюсер провела один из самых престижных fashion-показов весны. Мероприятие традиционно прошло в Barvikha Luxury Village, а главной звездой шоу стал сын Рудковской — Саша Плющенко (aka Гном Гномыч). Был счастлив сегодня открыть и закрыть самый модный показ весны Barvikha Luxury Village! Спасибо Алле Константиновне за оказанное доверие и веру в талантливых детей, которые принимали участие в сегодняшнем празднике моды, — появилась запись в Instagram Саши, который, к слову, оказался чуть ли не главным ньюсмейкером прошлой недели, а все из-за интервью Рудковской. В нем она рассказала о том, что происходит в ее семье за закрытыми дверями, в частности о загруженности Саши и его наказаниях.
Был счастлив сегодня открыть и закрыть самый модный показ весны @barvikhaluxuryvillage! Спасибо Алле Константиновне @verberalla за оказанное доверие и веру в талантливых детей @topministarmodels и @angelsofplushenko, которые принимали участие в сегодняшнем празднике Моды A post shared by Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) on Apr 7, 2018 at 11:52am PDT Но вернемся к показу. Компанию Плющенко-младшему на подиуме составил его не менее звездный друг — сын Филиппа Киркорова Мартин. Мальчик продемонстрировал для собравшихся гостей несколько образов.
Кроме того, зрителям были представлены десятки женских и мужских комплектов из новых коллекций люксовых марок.
Гости показа Наблюдали за модным шоу из первого ряда Светлана Хоркина, Саша Савельева, Жасмин, Наталья Якимчик и другие знаменитости.
Яна Рудковская
Светлана Хоркина
Саша Савельева
Наталья Якимчик
Жасмин