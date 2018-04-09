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«Над походкой надо работать»: Саша Плющенко на подиуме смутил своей неловкостью
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«Над походкой надо работать»: Саша Плющенко на подиуме смутил своей неловкостью 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Между усердными тренировками на льду звездный ребенок Саша Плющенко увеличивает свою популярность, снимаясь для журналов и участвуя в модных показах. И если его успехи в фигурном катании восхищают россиян, пророчащих ему олимпийские медали, то по-детски неуклюжая походная на подиуме вызвала немало насмешек со стороны пользователей сети.
Главная персона недели — юный наследник олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и звездного продюсера Яны Рудковской, чье воспитание стало поводом для пересудов даже заграницей, вновь вернулся в свой привычный рабочий график. Мальчик с утра до вечера занимается на льду, разучивая для отца новые пируэты, а в качестве перерыва от спорта занимается модельной карьерой. И на днях Саша Плющенко стал главной звездой одного из самых престижных fashion-показов весны.
Звездный ребенок под овации и свет софитов прошелся по подиуму в Barvikha Luxury Village, радуя гордых родителей своим участием в мероприятии. «Был счастлив сегодня открыть и закрыть самый модный показ весны», — высказалась за сына Яна Рудковская на просторах его страницы в сети. И хотя продюсер, несомненно, испытывала материнскую гордость за успешного сына, который вот уже 3 раза за последние 2 года удостаивался чести быть моделью на модном показе, немало пользователей сети не оценили выход Саши.
Поводом для замечаний и недоумения стала неуклюжая походка, так разительно отличающаяся от обычного модельного шага. По мнению подписчиков, даже с поправкой на возраст, Саша не обладает необходимыми навыками для достойного появление на подиуме, а потому успешность его модельной карьеры была поставлена под сомнение. «Ходит, как солдат, весь сжатый, напряженный. Ему не на показе мод участвовать» «Мальчик зажат и не улыбается. Раз, два, три, четыре, пять… можно двигаться дальше. Бедолага!» «Хороший малый, но для подиума как-то тяжеловато ходит» «Над походкой надо работать» «Какой же он неуклюжий, хоть научили бы нормально ходить, раз уж делаете из него модель»
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 7 Апр 2018 в 11:26 PDT К слову, несмотря на массовое негодование со стороны общества относительно строгих методов воспитания в семье, родители уверены, что их не так поняли и сильно преувеличили степень наказаний. В качестве доказательства Яна разместила ролик с рекламной фотосессии с сыном Сашей, на котором она как бы между прочим спрашивает своего ребенка, бьют ли его родители.
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