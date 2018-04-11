Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Сезон длинный, и это футбол. Порой у тебя всё идёт как по маслу, а иногда приходится страдать. Мы все расстроены и должны оправиться от этой неудачи, ведь впереди нас ждут ещё два турнира», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Тренер «Барселоны» отметил великолепную игру итальянской команды в ответном матче.

«Рома» показала великолепную игру, и мы должны отдать должное этой команде. У нас даже временами не получалось что-то им противопоставлять», — сказал Вальверде.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу принёс извинения болельщикам каталонской команды за вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов.