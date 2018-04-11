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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов 

RT на русском 48 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Сезон длинный, и это футбол. Порой у тебя всё идёт как по маслу, а иногда приходится страдать. Мы все расстроены и должны оправиться от этой неудачи, ведь впереди нас ждут ещё два турнира», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Тренер «Барселоны» отметил великолепную игру итальянской команды в ответном матче.
«Рома» показала великолепную игру, и мы должны отдать должное этой команде. У нас даже временами не получалось что-то им противопоставлять», — сказал Вальверде.
Ранее президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу принёс извинения болельщикам каталонской команды за вылет из 1/4 финала Лиги чемпионов.
RT на русском: последние новости
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