«Ахмат» начал переговоры с Рахимовым

Российский специалист Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат», утверждает «Спорт-Эксперсс».

Как стало известно изданию, руководство грозненского клуба уже начало переговоры с 53-летним тренером.

Рахимов выразил ряд пожеланий по поводу возможной работы в «Ахмате».

Галактионов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Рахимов работал на посту главного тренера «Терека» в 2013-2017 годах.