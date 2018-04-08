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«Ахмат» начал переговоры с Рахимовым
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«Ахмат» начал переговоры с Рахимовым 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский специалист Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат», утверждает «Спорт-Эксперсс».
Как стало известно изданию, руководство грозненского клуба уже начало переговоры с 53-летним тренером.
Рахимов выразил ряд пожеланий по поводу возможной работы в «Ахмате».
Накануне с поста главного тренера грозненской команды ушел Михаил Галактионов. Исполняющим обязанности стал Игорь Ледяхов.
Галактионов ушел в отставку с поста главного тренера «Ахмата»
Рахимов работал на посту главного тренера «Терека» в 2013-2017 годах.
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Вторая отставка за сезон. Галактионов не выдержал давления «Депортиво» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 6 апреля Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков от участия в матчах
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