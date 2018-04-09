Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат»

Новым главным тренером «Ахмата» может стать Рашид Рахимов , уже работавший с грозненским клубом и покинувший Чеченскую Республику летом минувшего года. Боссы команды уже контактировали с 53-летним специалистом, сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, Рашид Рахимов возглавлял грозненский «Терек» с 2013 по 2017 год. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стало 5-е место по итогам сезона 2016/17 РФПЛ.

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