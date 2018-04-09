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Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат»
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Рашид Рахимов может возглавить «Ахмат» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Новым главным тренером «Ахмата» может стать Рашид Рахимов, уже работавший с грозненским клубом и покинувший Чеченскую Республику летом минувшего года. Боссы команды уже контактировали с 53-летним специалистом, сообщает «Спорт Экспресс».
Напомним, Рашид Рахимов возглавлял грозненский «Терек» с 2013 по 2017 год. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стало 5-е место по итогам сезона 2016/17 РФПЛ.
Предыдущий наставник «Ахмата» Михаил Галактионов был уволен из клуба после поражения от казанского «Рубина» в 25-м туре чемпионата России.
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