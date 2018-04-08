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Штат самарских стюардов укомплектуют к 13 апреля
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Штат самарских стюардов укомплектуют к 13 апреля 

АиФ-Самара 41 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
Чтобы стать контролёром -распорядителем нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф, пройти личное собеседование и ждать звонка.
Организаторы набирают и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут координировать работу стюардов на Чемпионате мира по футболу. Их определят из общего числа стюардов по итогам специального обучения и экзаменов.
Первая волна обучения уже завершилась. Это программа специальной подготовки стюардов, разработанная Российским футбольным союзом (РФС). Контролёры-распорядители изучают основы нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. Будущие стюарды прошли стажировку на матчах «Крыльев Советов». 202 человека готовятся получить свои удостоверения.
Впереди обучение по программе дополнительной подготовки, которую разработал организационный комитет FIFA.
Работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 руб. за смену. Вступить в ряды «футбольной полиции» могут совершеннолетние граждане России, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения игр Чемпионата мира по футболу. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за общественным порядком, помогать маломобильным гражданам.
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