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Белку, получившую разряд на ЛЭП, спасли непрямым массажем сердца. Видео
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Белку, получившую разряд на ЛЭП, спасли непрямым массажем сердца. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Колумбийские подростки успешно провели процедуру сердечно-легочной реанимации для спасения белки, случайно получившей удар током на проводах линии электропередачи. Видео чудесного спасения зверька быстро распространяется в соцсетях.
По имеющейся информации, дело было в колумбийском городе Картахена. Белку уложили на сиденье мопеда, раскрыв ей рот и постукивая пальцем по грудной клетке. Спустя какое-то время грызун начал дышать, затем двигаться, и в итоге благополучно убежал от своих спасителей.
Это уже не первое видео с чудесным спасением белки за последнее время. В конце марта первокурсница Центрального Мичиганского университета Нэтэли Белсито поделилась в «Твиттере» кадрами со спасенной ею белкой, тонувшей в бассейне. По словам спасительницы, сведения о том, как провести реанимацию на месте, она почерпнула в одном из телевизионных сериалов.
Brought a squirrel back from the dead, what was your Wednesday like? #chipshelpingchips pic.twitter.com/htDv2ncjzI
— nat belsito (@natbels7) 29 марта 2018 г.
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