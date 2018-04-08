Коляска не помеха: спортивные арены Петербурга доступны для всех

Инвалидная коляска не помешает на стадионе поддержать любимую команду. В Петербурге на ледовой арене для людей с ограниченными возможностями оборудованы специальные места. Вместе с особенными болельщиками на игру отправился корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

На хоккей в Ледовый дворец болельщик хоккейного клуба СКА Максим Лапшин обычно приезжает на собственном автомобиле. Ему в отличие от большинства болельщиков не нужно думать, где оставить машину.

«Есть у Ледового своя парковочка для инвалидов на территории, как раз непосредственно рядом со входом. И попадаем либо через этот вход, либо через VIP на концерты и на хоккей», — рассказал мужчина.

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На то, чтобы добраться от машины до своего смотрового места, Максим тратит меньше времени, чем остальные болельщики — никаких очередей на входе, никакой толкотни. Через 10 минут он уже смотрит раскатку команд. Его любимый СКА играет в плей-офф Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Соперник серьезный. За битвой команд Максим следит прямо от бортика.

В инвалидной коляске Максим уже больше пяти лет. Он ехал на работу, когда попал в ДТП. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, собирали буквально по частям. Парня удалось спасти, но ходить он перестал. Еще тогда Максим решил, что от хоккея и концертов отказываться не будет.

Большинство спортивных объектов в Петербурге хорошо оборудованы для болельщиков с ограниченными возможностями.

«Когда хоккеисты бьются об борт, совершенно не страшно. Тут вроде как все равно за защитой сидишь. Зато тут все перед твоими глазами, и полный эффект присутствия», — отметили болельщик.

СКА своего фаната не подвел, обыграв «Локомотив» в серии 4:0. Максим уверен, полуфинал Кубка Гагарина будет не таким простым, и он обязательно придет в Ледовый дворец поддержать своих и на следующем матче.

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