Барнаульский зоопарк выложил видео, на котором бурундук лакомится малиной

Видео, на котором бурундук обедает малиной, появилось в группе барнаульского зоопарка в Instagram.

Маленький питомец так увлечен лакомством, что не боится камеры, снимающей его с близкого расстояния.

Отметим, что сотрудники зоопарка часто выкладывают видеоролики о жизни своих обитателей. Так, в сети появилось забавное видео с танцующими осликами, с бурундуком, который играет с ребенком, утренними нежностями кенгуру и кенгуренка и т.д.

Время обеденного перерыва ️ Всем приятного аппетита! #БарнаульскийЗоопарк #Барнаул#Barnaul22#Zoo22

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru) 5 Апр 2018 в 10:41 PDT