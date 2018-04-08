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«Леванте» в меньшинстве вырвал победу у «Лас-Пальмаса»
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«Леванте» в меньшинстве вырвал победу у «Лас-Пальмаса» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Леванте» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте Коке вывел «Леванте» вперёд, однако в начале второго тайма Давид Гарсия сравнял счёт. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Коке получил вторую жёлтую карточку. Несмотря на это, в компенсированное арбитром время Хосе Кампанья принёс валенсийцам победу.
«Леванте» набрал 31 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Лас-Пальмас» (21) располагается на предпоследней позиции.
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