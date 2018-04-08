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FIFPro поддержала отстранённых игроков «Спортинга»
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FIFPro поддержала отстранённых игроков «Спортинга» 

RT на русском 58 минут назад
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) поддержала игроков лиссабонского «Спортинга», которые были отстранены от тренировок и матчей решением президента клуба.
«Игроки имеют полное право защищаться от необоснованной критики со стороны своего работодателя», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
После поражения «Спортинга» от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, президент лиссабонского клуба жёстко раскритиковал игроков, на что они выразили своё несогласие со словами руководителя. Как следствие Бруно де Карвалью решил отстранить всех выразивших протест.
Ранее появилась информация, что отстранённым футболистам «Спортинга» запретили посещать территорию клуба.
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