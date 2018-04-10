Рафаэль Варан: «Кто сыграет со мной в обороне? Вопрос к тренеру»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» выразил уверенность в том, что соперник будет играть на победу до последней минуты. В первой игре туринцы на своем поле разгромно проиграли мадридцам — 0:3.

Отметим, что хозяевам поля не смогут помочь дисквалифицированный капитан команды Серхио Рамос и травмированный Начо. В паре с Вараном может сыграть либо 21-летний Хесус Вальехо, либо опорный полузащитник Каземиру. — «Ювентус» полезет в атаку, и мы ожидаем тяжелой встречи с командой, которая будет биться до последнего, — цитирует пресс-служба УЕФА Варана. — На 0:0 играть не будем, это не наш стиль. Будем демонстрировать свой футбол и играть на победу. Мы прекрасно знаем силу «Ювентуса». Это Лига чемпионов, высший уровень, и нам противостоит практически совершенная команда, которая оказалась здесь не случайно. Она будет яростно прессинговать, не даст нам ни минуты на передышку. Так что, конечно, матч будет крайне непростым.

Гонсало Игуаин — превосходный футболист. Он доставляет проблемы любому защитнику, и тебе всегда надо быть начеку. Он постоянно нацелен на ворота, источает угрозу. Он любит футбол. У меня о нем самые лучшие воспоминания. Джанлуиджи Буффон — это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона. Вроде бы, он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека.

Не знаю, кто сыграет завтра со мной в паре в центре обороны. Это вопрос к тренеру. Не люблю много говорить, но могу сказать важное слово, когда вещи складываются не лучшим образом. Всегда стараюсь помочь парням. Я учусь год от года. Опытным футболистам важно сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Когда оно того требует, наш коллектив умеет справляться с высочайшим давлением.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 11 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.