Вальехо готов сыграть с «Ювентусом»

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо готов сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против «Ювентуса».

Как сообщает AS, 21-летний испанец восстановился после повреждения и участвует в подготовке к игре с «бьянконери».

Напомним, что этот поединок пропустят дисквалифицированный Серхио Рамос и травмированный Начо Фернандес

Матч «Реал» — «Ювентус» состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.