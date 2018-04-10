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Вальехо готов сыграть с «Ювентусом»
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Вальехо готов сыграть с «Ювентусом» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо готов сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против «Ювентуса».
Как сообщает AS, 21-летний испанец восстановился после повреждения и участвует в подготовке к игре с «бьянконери».
Напомним, что этот поединок пропустят дисквалифицированный Серхио Рамос и травмированный Начо Фернандес.
Матч «Реал» — «Ювентус» состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.
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 Ещё 2 источника 
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