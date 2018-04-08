Подмосковный борец взял золото на турнире в Эстонии

Спортсмен из Подмосковья завоевал золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе, которые прошли в Эстонии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 6 по 7 апреля в эстонском Таллине прошли международные соревнования по греко-римской борьбе памяти Кристиана Полусалу.

«В составе сборной России золото в весовой категории до 60 килограммов завоевал подмосковный борец Сергей Емелин . В финальном поединке он победил Максима Кажарского из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков , подмосковный борец подтвердил свой высочайший профессиональный класс, завоевав очередную награду.

«Сергей продолжает добиваться больших успехов на международной арене и демонстрирует уверенный прогресс», — сказал Терюшков.