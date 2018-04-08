«Леванте» в меньшинстве на 92-й минуте вырвал победу у «Лас-Пальмаса» 

«Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании победил «Лас-Пальмас». Победный гол на 90+2-й минуте забил Хосе Кампанья.
Добавим, что на 86-й в составе хозяев поля Коке получил вторую желтую карточку и был удален.
Чемпионат Испании
Лига 1 31-й тур "Леванте" — «Лас-Пальмас» — 2:1 (1:0)
Голы: Коке, 35 (1:0). Гарсия, 50 (1:1). Кампанья, 90+2 (2:1).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес, Коке, Кабако, Робер, Кампанья, Моралес, Лерма, Паццини (Садику, 63), Рохер (Постиго, 87), Иви Лопес (Барди, 67).
"Лас-Пальмас": Чичисола, Агиррегарай (Рамирес, 75), Гальвес, Гарсия, Дани Кастельяно (Симон, 67), Момо (Кальери, 46), Халилович, Хави Кастельяно, Эзекиль, Этебо, Экспосито.
Предупреждения: Хави Кастельяно, 12. Моралес, 25. Агиррегарай, 35. Лерма, 42. Робер, 54. Коке, 61. Гальвес, 68. Кампанья, 90+3.
Удаления: Коке (Леванте), 86. Рочина (Леванте), 90+3 (на скамейке запасных).
Судья: Фернандес Борбалан.
8 апреля. Валенсия. Стадион «Ciutat de Valencia».