Анастасия Костенко рассказала о пищевых предпочтениях в период беременности

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко продолжает раскрывать подробности своей беременности в Сети. На этот раз модель рассказала, какие продукты стали ее фаворитами на время ожидания ребенка. Кроме того, Костенко рассказала, что научилась не замечать недоброжелателей.

23-летняя Анастасия Костенко уже больше года находится под пристальным вниманием общественности. Многие считают, что она увела из семьи футболиста Дмитрия Тарасова, который несколько лет был женат на звезде «Дома–2» Ольге Бузовой. Недавно модель и ее супруг подтвердили слухи, которые муссировались долгое время, — в их семье действительно ожидается пополнение. Беременная Анастасия Костенко на днях решила поделиться некоторыми подробностями своего особенного состояния. К примеру, она рассказала, что уже набрала 5 килограммов веса.

Комментарии Анастасии относительно беременности были восприняты на ура ее подписчиками, и будущая мама решила продолжить свои откровения. На этот раз Костенко рассказала о том, какие она пила витамины, а также про то, как ей удается абстрагироваться от негативных комментариев злопыхателей. По словам Анастасии, она теперь прислушивается только к мнению близких людей и воспринимает лишь их замечания. При этом ярых недоброжелателей в аккаунте Костенко блокирует ее двоюродная сестра. Поклонникам жены Дмитрия Тарасова было интересно, какие необычные предпочтения в еде появились у нее в связи с беременностью, и Костенко рассказала о своих пристрастиях. Еще будущая мама пожаловалась на отечность, привычную для женщин в ожидании ребенка.

«Все по классике: периодами соленое, на самом раннем сроке: артишоки, черешня и арбуз. Недавно, слава Богу, прошла двухнедельная, проснувшаяся из недр детства, тяга к какао Nesquik. Только сейчас начинаю понимать, что такое «отечность». Даже на размер больше обувь становится мала. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолёт и продолжить пить ещё 5 литров. И это все при том, что я вообще не водохлёб», — поделилась Костенко. Поклонники Анастасии отметили, что им очень понравилось читать подробности про то, как протекает ее беременность. Кроме того, комментаторы отметили, что женщина прекрасно выглядит. «Так здорово что вы начали писать о беременности, это интересно и нужно» «Вам очень хорошо, когда вы немного поправились! Такая красивая и счастливая!» «Очень красивая! Пусть беременность будет легкой, а роды еще легче!» «Анастасия, отлично выглядите. Счастья Вам безграничного и крепкого здоровья Вам и Вашему малышу!»

А недавно Анастасия Костенко показала фото со своей мамой, которая чудесно выглядит, учитывая тот факт, что она родила четверых детей.