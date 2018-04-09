Беременная Анастасия Костенко рассказала о первых проблемах со здоровьем

@kostenko.94Беременная Анастасия Костенко рассказала о первых проблемах со здоровьемАнастасия Костенко (24) станет мамой в августе. Они с Дмитрием Тарасовым (31) не афишируют пол будущего ребенка, но поклонники уверены, что пара ждет девочку. Сейчас Анастасия начала рассказывать подписчикам о том, как протекает ее беременность. Первая неприятность, с которой столкнулась будущая мама, это отечность: Только сейчас начинаю понимать, что такое «отечность». Даже на размер больше обувь становится мала. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолёт и продолжить пить ещё 5 литров. И это все при том, что я вообще не водохлёб.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 7 Апр 2018 в 8:28 PDT Изменились и предпочтения Насти в еде. То ей хочется артишоков, то черешни с арбузом. Зато, наконец-то, пропала тяга к какао, радуется Костенко. Модель пока не занимается спортом, опасаясь навредить малышу: Недавно все-таки решилась на то, чтобы плавать 2-3 раза в неделю. И всегда консультируюсь со своим ведущим врачом, поэтому не советую интересоваться у других питанием, спортивным режимом и тд, все индивидуально! И Анастасия не скрывает, что ее удивляет и расстраивает внушительное количество критики от фанатов Ольги Бузовой, уверенных, что Костенко разрушила чужой брак. Поклонники же поддерживают будущую маму и желают ей как можно меньше нервничать и побольше думать о хорошем: «Настя не обращайте внимание на негативные высказывания, просто обалденная Вы красавица а беременность Вас красит еще больше», «Настя, беременность вас украшает! Вы прекрасны! Здоровья вам и малышу! А счастье — дело наживное!», «Не обращайте внимания на завистников, это вредно очень!». Чита также, в какую сумму обойдутся роды Анастасии Костенко.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 21 Дек 2017 в 9:13 PST Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 6 Апр 2018 в 12:59 PDT