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Заработать на мундиале: у самарцев есть последний шанс попасть в команду стюардов
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Заработать на мундиале: у самарцев есть последний шанс попасть в команду стюардов 

63.ru 47 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области завершают набор стюардов для работы во время чемпионата мира по футболу. Для того чтобы стать стюардом и побороться за место старшего контролера-распорядителя, необходимо до 13 апреля зарегистрироваться на сайте Якоманда.рф и успешно пройти личное собеседование.
Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на чемпионате мира. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения.
По его результатам отберут лучших кандидатов, которые пройдут специальное обучение. Первая волна обучения уже завершилась, и 202 человека готовятся получить свои удостоверения.
На стадионе «Самара Арена» во время ЧМ 2018 будет работать 1400 стюардов.
Работу стюардов оплачивают: до 2500 рублей за смену. Обучают их по программе специальной подготовки, которую разработали в Российском футбольном союзе. Слушатели изучают основы нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. Во время стажировки будущие стюарды работали матчах «Крыльев Советов». После чего прошли аттестацию.
— Впереди еще обучение по программе дополнительной подготовки, которую разработал организационный комитет ЧМ 2018, — руководитель проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на стадионе «Самара-Арена» Кристина Гнатюк.
Стать стюардом могут совершеннолетние граждане России, не имеющие ограничений по здоровью.
Стюарды на «Самара Арене» будут контролировать потоки болельщиков, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион.
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