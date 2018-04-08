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Самарская спортсменка стала «бронзовой шпагой» мирового первенства
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Самарская спортсменка стала «бронзовой шпагой» мирового первенства 

ТРК Губерния 46 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Первенство мира по фехтованию среди юниоров проходит в этом году в Вероне. Как сообщает областной Минспорт, российская сборная, в состав которой входит спортсменка самарского филиала ЦСКА Екатерина Тарасова, обошла Бразилию со счетом 45:23, команду из Туманного Альбиона — 45:31 и Польшу — 45:28. Таким образом, наша губернская шпажистка в командных соревнования взяла бронзу. В личном же первенстве Екатерина Тарасова завершила свое выступление в 1/16 финала, уступив румынской спортсменке 10:15.
Фото: твиттер-аккаунт Минспорт СО
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