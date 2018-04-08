Тихомиров и Яковлев претендуют на пост президента Федерации сноуборда России

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров и Алексей Яковлев зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах главы организации. Отчетно-выборная конференция ФСР состоится 12 апреля в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. Тихомиров возглавил организацию в апреле 2014 года.

— На очередной выборной конференции пройдут выборы президента Федерации сноуборда России. Зарегистрированы два кандидата на этот пост — Тихомиров Денис Валерьевич и Яковлев Алексей Михайлович. Каждый из них должен будет представить программу развития федерации на четыре года, — приводит РИА Новости сообщение пресс-служба ФСР.