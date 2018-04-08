Краснопресненский Спартак бросил вызов Сталину

Мало кто сомневается в том, что Владимир Путин попытается извлечь как можно больше политической пользы из Чемпионата мира по футболу, до начала которого остается чуть больше двух месяцев. На деле же, новый русский царь пойдет по стопам своих неудачливых предшественников, таких, как, например, Сталин, который при помощи футбола пытался поддерживать чистоту коммунистической веры. Однако, несмотря на все его упорство и колоссальные усилия его сподвижников, контроль над футбольной прослойкой общества был не полным: один клуб, московский «Спартак» , сумел вырваться на волю и превратиться в идола, чьи поклонники зачастую платили жизнью за свою нелюбовь к одному из самых тоталитарных режимов XX века.

До падения СССР проявление футбольного фанатизма вне Москвы было запрещено, и после перестройки оно распространилось по всей территории бывшего СССР, от Калининграда до Владивостока, как объединяющий элемент народов России.

Команда, чьи фанаты в феврале этого года устроили беспорядки на улицах Бильбао, является своеобразным вольным стихом русского футбола, рожденным рабочими самого пролетарского района Москвы — Пресни. И удивительным образом эта команда стала жертвой преследований сталинских бонз, неспособных вынести болезненных поражений, нанесенных спартаковским кланом Старостиных (Николаем, Александром, Андреем и Петром) таким командам, как московское «Динамо» или «ЦСКА», обе бывшие под покровительством сталинского руководства.

Старший из братьев Старостиных, Николай, с лихвой поплатился за неповиновение: взлет его футбольной карьеры сменился долгим пребыванием в лагерях, смягченным лишь благодаря его славе и спортивным заслугам. С 1941 года капитан «Спартака» и советской сборной, которому власти предъявили целый ряд неясных обвинений, от краж до измены родине, только доказывавших беспощадную зависть богов, проделал длительное паломничество по сталинским лагерям.

Ранее, 19 апреля 1935 года был утвержден Устав нового общества «Спартак», бывшего клуба «Красная Пресня». Решение было окончательным. Так родился московский «Спартак», официально называвшийся всесоюзным «Добровольным спортивным обществом профсоюзов».

Союз Спартака

В качестве подлинного источника вдохновения для названия легендарной команды Старостиных называют роман Рафаэлло Джованьоли «Спартак», очень популярный в СССР в то время. Однако идея названия зародилась в голове Николая еще давно, в 1927 году, во время поездки советской сборной в Германию, где русские футболисты встречались с членами «Союза Спартака», марксистской организации, созданной по инициативе Розы Люксембург. Это название осталось в памяти Старостина, и позже он говорил, что прочел книгу Джованьоли лишь годы спустя после переименования команды. Это происходило одной бессонной ночью в кругу его братьев и будущей дирекции «Спартака».

С тех пор Старостин, звезда русского футбола, прошел тяжелый путь, определившийся его непростыми отношениями с властью. Можно вспомнить неоднозначный матч между первым и вторым составом «Спартака» в июле 1936 года, прошедший на Красной площади перед товарищем Сталиным. Или матч 1937 года, когда спартаковцы со счетом 6:2 победили сборную Басконии, ранее обыгравшую «Локомотив» и «Динамо», находившиеся под сталинской опекой. На этот раз товарищ Сталин вынужден был прибегнуть к услугам Старостина, чтобы спасти честь советского футбола.