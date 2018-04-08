Команды НХЛ сыграли в память о погибших в аварии юниоров из «Бронкоса»

Количество жертв автомобильной аварии в Канаде выросло до 15 человек.

6 апреля в Канаде произошла страшная трагедия — автобус с юниорской командой «Гумбольдт Бронкос» попал в аварию. Команда ехала на пятый матч плей-офф, когда в автобус врезался грузовик. От машин практически ничего не осталось, а количество погибших на данный момент выросло до 15 человек.

Видео можно посмотреть в «твиттере» CBCNews.

В автобусе ехали 24 игрока в возрасте от 16 лет до 21 года. Погиб главный тренер команды Дарси Хоган и комментатор Тайлер Бибер, также известны имена 14-ти выживших и получивших травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Отец Дерека Пэттера, одного из игроков команды, опубликовал фото, на котором его выживший сын и ещё двое хоккеистов держат друг друга за руки.

Люди несут цветы к домашней арене «Бронкос».

НХЛ объединилась в общем горе

Игроки НХЛ не остались в стороне от ужасной трагедии. В ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени проходили последние матчи регулярного чемпионата, в которых почтили память жертв аварии.

В Виннипеге перед игрой прошла минута молчания, во время которой игроки «Джетс» и «Чикаго» встали в круг, одетые в джерси с надписью «Бронкос» вместо фамилий на спинах. Подобные мероприятия прошли на всех матчах.

«Это было очень сильно. Между всеми хоккеистами есть тесная связь. Все знают, что это такое — выезды, команда, так что было много эмоций. На арене собралось 15,5 тысяч человек, и можно было услышать, как летит муха, настолько было тихо. Болельщики с особым чувством спели гимн», — сказал главный тренер «Виннипега» Пол Морис

Видео можно посмотреть на канале NHL в YouTube.

На шлемы хоккеистов были помещены специальные наклейки с логотипом «Бронкос» в знак поддержки команды и города Гумбольдта. Тренеры «Ванкувера» вышли на игру с жёлто-зелёными ленточками на лацканах пиджаков.

«Виннипег» выставит на аукцион игровые джерси, вырученные средства направит игрокам и семьям юниорской команды. Многие другие клубы решили внести пожертвования в рамках сбора средств пострадавшим в Интернете. На 13:00 мск 8 апреля было собрано почти $ 3 млн «Сегодня мы все — «Бронкос»

— Мы хотели помочь. Хоккейное сообщество очень сплочённое. Это большая трагедия, и сейчас нам надо объединить усилия, — отметил нападающий «Торонто» Назем Кадри.

«Моё сердце скорбит вместе с теми, кого затронула трагедия в Саскачеване. Мои мысли и молитвы с вами… Сегодня, когда мы выйдем на последний матч регулярного сезона, мы все будем «Бронкос»!», — написал канадский защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок во время пресс-конференции чуть не расплакался, говоря о случившемся.

— Я вырос в Саскатуне, эта дорога как раз пролегает через мой родной город. Сын моего приятеля играл там. Когда начали приходить звонки о случившемся и информация о погибших детях… Я даже не могу представить себе чувства родителя, жены или детей дома, проходящих через такое. Хоккейный мир — он невероятен, но вы не можете наверстать упущенное. Ты просто не можешь. Сердце просто вырывается из груди от этих мыслей. Мы молимся за эти семьи, и все наши мысли с ними. Я не знаю, что ещё сказать. Ужасная, ужасная авария. Жестокий день.