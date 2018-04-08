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Вратаря аргентинского «Велес Сарсфилд» оглушило петардой
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Вратаря аргентинского «Велес Сарсфилд» оглушило петардой 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Матч чемпионата Аргентины по футболу между «Колоном» и «Велес Сарсфилд» был прерван из-за поведения болельщиков «Колона», которые принялись забрасывать поле петардами. Одна из них взорвалась в непосредственной близости от вратаря «Велес Сарсфилд» Сесара Ригамонти.
В результате взрыва петарды Сесар Ригамонти был контужен. Судья матча прервал встречу на пятой минуте и увел команды в раздевалку. Информации о состоянии здоровья Ригамонти, которому вчера исполнился 31 год, пока неизвестно.
Аргентинские футбольные власти начали расследование инцидента в Санта-Фе. Не исключено, что домашняя арена «Колона» будет дисквалифицирована на длительный срок, а сам клуб подвергнется большому штрафу.
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