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Ван Дейк оценил уровень Фирмино
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Ван Дейк оценил уровень Фирмино 

Soccer News 31 минуту назад
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк восторженно отозвался об игре своего одноклубника нападающего Роберто Фирмино.
"Когда у вас в команде есть такие нападающие, как в «Ливерпуле», то это что-то потрясающее. Я горжусь тем, как мы играем в обороне. Мы также вносим свою лепту в результат. Впрочем посмотрите на Фирмино. Он является настоящим кошмаром для игроков обороны. Это совершенно точно, так как сам играл против него в начале сезона", — цитирует ван Дейка Mirror.
В этом сезоне 26-летний Фирмино провел за «Ливерпуль» 45 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.
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