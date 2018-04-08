Ван Дейк оценил уровень Фирмино

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк восторженно отозвался об игре своего одноклубника нападающего Роберто Фирмино

"Когда у вас в команде есть такие нападающие, как в «Ливерпуле», то это что-то потрясающее. Я горжусь тем, как мы играем в обороне. Мы также вносим свою лепту в результат. Впрочем посмотрите на Фирмино. Он является настоящим кошмаром для игроков обороны. Это совершенно точно, так как сам играл против него в начале сезона", — цитирует ван Дейка Mirror.

В этом сезоне 26-летний Фирмино провел за «Ливерпуль» 45 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.