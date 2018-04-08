Ван Дейк: «В матче с „Манчестер Сити“ мы должны не обороняться, а играть в свой футбол»

Виргил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» не должен думать о том, как удержать преимущество в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

"Тактику на ответный матч мы обсудим в ближайшие дни, но я думаю, что нам не нужно отступать от своего стиля. Нам не нужно ехать к «Манчестер Сити» и думать о том, что нам нужно защищаться. Нужно играть в свой футбол, как мы это делали в первом тайме первой игры. Это будет сложный поединок, но я с нетерпением жду его", — цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».