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Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» должен выйти на поле с таким настроем, будто счет еще 0:0
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Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» должен выйти на поле с таким настроем, будто счет еще 0:0 

Советский спорт 26 минут назад
«Немного странно защищать счет 3:0 здесь. Нам нужно выходить на поле с настроем, будто здесь все еще 0:0. Мы хотим выиграть этот матч. Мы знаем, что способны забить здесь.
Мы знаем, что умеем хорошо защищаться как команда, быть очень компактными. Вы могли это видеть по тому, как мы играли во втором тайме против „Сити“. Главное — сохранять победный настрой, а не просто пытаться сберечь свое преимущество.
Мы чувствуем, что сейчас — прекрасный момент для нас, и мы можем создать проблемы любой команде в мире. Я так думаю, но мы еще должны показать это. Мы должны быть готовы к битве, к хорошему матчу — и мы будем готовы.
Юрген Клопп: Сыграет ли Салах с „Манчестер Сити“? Скорее да, чем нет  Нам нужно сохранять спокойствие. Мы должны быть сосредоточены на 100% и делать то же, что и в первом тайме домашнего матча. Если нам это удастся, то у соперников снова будет трудный вечер.
»Сити»— команда высочайшего класса, которая скоро выиграет чемпионат. Но мы знали их сильные и слабые стороны. Мы должны сохранять полную концентрацию, чтобы закончить начатое.
Я наслаждаюсь каждым днем в «Ливерпуле». Я вместе с фантастическими игроками и тренерским штабом, великолепными болельщиками, у нас просто прекрасный стадион. Так что я наслаждаюсь каждым моментом. Быть игроком «Ливерпуля» — просто невероятно», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первой игре «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.
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