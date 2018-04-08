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«Локомотив» — «Ростов». Стартовые составы
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«Локомотив» — «Ростов». Стартовые составы 

Советский спорт 55 минут назад
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Тарасов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Эдер.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Дядюн.
Запасные: Песьяков, Ермаков, Плиев, Бобен, Байрамян, Гулиев, Чуперка, Скопинцев, Зуев, Шомуродов.
Матч начнется в 16:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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