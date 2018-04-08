Виллаш-Боаш: «Хотелось бы поработать в Европе. Может, в России»

"Сейчас я наслаждаюсь отдыхом с семьей. А летом посмотрим, что будет на рынке. У меня есть успешный тренерский опыт. И мне могут быть интересны некоторые проекты. Одно могу сказать — я никуда не спешу. Нужно все обдумать, прежде чем решиться на следующий шаг.

Я работал как в Европе, так и в таких странах как Россия и Китай. Конечно, хотелось бы в Европе. Может, в России. У меня сохранились очень приятные воспоминания о вашей стране”, — цитирует Виллаша-Боаша «РГ»:https://rg.ru.