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Виллаш-Боаш: «Хотелось бы поработать в Европе. Может, в России»
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Виллаш-Боаш: «Хотелось бы поработать в Европе. Может, в России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший тренер ”Зенита” Андре Виллаш-Боаш не исключил возвращения на работу в Россию грядущим летом.
"Сейчас я наслаждаюсь отдыхом с семьей. А летом посмотрим, что будет на рынке. У меня есть успешный тренерский опыт. И мне могут быть интересны некоторые проекты. Одно могу сказать — я никуда не спешу. Нужно все обдумать, прежде чем решиться на следующий шаг.
Я работал как в Европе, так и в таких странах как Россия и Китай. Конечно, хотелось бы в Европе. Может, в России. У меня сохранились очень приятные воспоминания о вашей стране”, — цитирует Виллаша-Боаша «РГ»:https://rg.ru.
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