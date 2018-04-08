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Новым главным тренером «Баварии» может стать Нико Ковач
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Новым главным тренером «Баварии» может стать Нико Ковач 

Свободная пресса 1 час назад
Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Нико Ковач может возглавить мюнхенскую «Баварию» после окончания текущего сезона. 46-летний специалист, на данный момент, является основным кандидатом на смену Юппу Хайнкесу, который покинет клуб 31 мая 2018 года, сообщает Bild.
Как утверждает издание, Ковач, как бывший футболист «Баварии», хотел бы возглавить мюнхенский клуб и сам ведёт переговоры с руководством «Айнтрахта» об условиях расторжения своего контракта.
Напомним, действующий наставник «Баварии» Юпп Хайнкес, несмотря на победу в чемпионате, покидает клуб после окончания текущего сезона. 72-летний специалист не хочет продолжать тренерскую карьеру и планирует уйти на покой.
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