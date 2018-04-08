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«Рубину» может не хватить средств на выкуп трансфера Попова
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«Рубину» может не хватить средств на выкуп трансфера Попова 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Рубин» надеется выкупить у «Спартака» болгарского полузащитника Ивелина Попова, сообщают российские СМИ.
Впрочем казанскому клубу может не хватить средств на трансфер и зарплату футболиста. В данный момент он выступает за «Рубин» на правах аренды и клуб из Казани платит только 600 тысяч из его зарплаты в 1,8 миллиона евро. При этом казанцы не готовы платить ему такой оклад собственноручно. Кроме того клубы могут не договориться по трансферу игроку, так как «Спартак» оценит его более, чем в 3,5 миллиона евро.
Напомним, что 30-летний Попов перешел в «Рубин» этой зимой, провел за клуб 4 матча и забил 4 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2019 года.
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