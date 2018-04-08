«Рубину» может не хватить средств на выкуп трансфера Попова

«Рубин» надеется выкупить у «Спартака» болгарского полузащитника Ивелина Попова, сообщают российские СМИ.

Впрочем казанскому клубу может не хватить средств на трансфер и зарплату футболиста. В данный момент он выступает за «Рубин» на правах аренды и клуб из Казани платит только 600 тысяч из его зарплаты в 1,8 миллиона евро. При этом казанцы не готовы платить ему такой оклад собственноручно. Кроме того клубы могут не договориться по трансферу игроку, так как «Спартак» оценит его более, чем в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что 30-летний Попов перешел в «Рубин» этой зимой, провел за клуб 4 матча и забил 4 гола. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2019 года.