Чемпионат России по трейл-ориентированию пройдёт в мае в Пскове

Чемпионат России по трейл-ориентированию пройдёт в Пскове 10-14 мая, об этом сообщает петербургское объединение спортсменов по трейл-ориентированию. Отметим, главный федеральный старт сезона пройдёт в Пскове не впервые: здесь же проводился и чемпионат России в 2016 года. В 2017 году чемпионат России проходил в Тюмени. В отличии от остальных видов спортивного ориентирования («ориентирования бегом», «ориентирования на лыжах» и «ориентирования на велосипедах»), в которых основной задачей спортсмена является скорость преодоления дистанции, в трейл-ориентировании основная задача — идентификация установки специальных флагов КП в контрольных точках, обозначенных на карте и описанных легендой КП (в большинстве дисциплин сопряженная с необходимостью преодоления на местности дистанции за контрольное время). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».