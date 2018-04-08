Ещё
«Тосно» и «Урал» сыграли вничью — 2:2, Погребняк оформил дубль
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тосно» и «Урал» сыграли вничью — 2:2, Погребняк оформил дубль 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Тосно» сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:2.
На шестой минуте Вагиз Галиулин промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую на Павла Погребняка, который с пяти метров пробил мимо вратаря. В конце первого тайма уральцы провели атаку левым флангом, Михаил Меркулов сделал заброс за спину Никите Чернову, Николай Димитров прострелил во вратарскую, а Владимир Ильин в борьбе с защитником внёс мяч в ворота.
На 59-й минуте Погребняк вновь вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Впрочем, в концовке гости опять восстановили статус-кво — на 87-й минуте Денис Кулаков поборолся и навесил в штрафную, Ильин скинул мяч дальше на набежавшего Отмана Эль-Кабира, который с пяти метров расстрелял ворота соперника.
«Тосно» (24 очка) занимает предпоследнее место в таблице РФПЛ, «Урал» (30) — девятое.
Чемпионат.com: последние новости
«Локомотив» — «Ростов»: команды определились со стартовыми составами Команды НХЛ сыграли в память о погибших в аварии юниоров из «Бронкоса» Кенийцы Лоньянгата и Саина выиграли Парижский марафон
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой245
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Овечкин установил рекорд НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение