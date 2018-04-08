«Тосно» сыграл вничью с «Уралом» в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:2.
На шестой минуте Вагиз Галиулин промчался по правому флангу и прострелил во вратарскую на Павла Погребняка, который с пяти метров пробил мимо вратаря. В конце первого тайма уральцы провели атаку левым флангом, Михаил Меркулов сделал заброс за спину Никите Чернову, Николай Димитров прострелил во вратарскую, а Владимир Ильин в борьбе с защитником внёс мяч в ворота.
На 59-й минуте Погребняк вновь вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Впрочем, в концовке гости опять восстановили статус-кво — на 87-й минуте Денис Кулаков поборолся и навесил в штрафную, Ильин скинул мяч дальше на набежавшего Отмана Эль-Кабира, который с пяти метров расстрелял ворота соперника.
«Тосно» (24 очка) занимает предпоследнее место в таблице РФПЛ, «Урал» (30) — девятое.