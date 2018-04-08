Важное очко: за несколько минут до финального свистка «Урал» вырвал ничью в матче с «Тосно»

Матч с «Тосно» для «Урала» начался просто ужасно: уже на 6-й минуте наши противники забили гол. Отличился Павел Погребняк , который замкнул прострел Галиулина с фланга. И даже после этого у наших парней не получалось наладить комбинационные действия в атаке — хозяева поля продолжали давить. У «Тосно» было ещё как минимум пара опасных моментов.

По каким-то причинам «Урал» довольно часто плохо проводит стартовый отрезок матчей. Вот и на этот раз лишь на 30-й минуте наша команда организовала опасную атаку: Ильин прошёл по флангу после паса Эль Кабира, прострелил вдоль ворот, но Евсеев ударить не сумел.

Сравнять же счёт удалось на 40-й минуте: Меркулов с левого фланга закинул в штрафную на Димитрова, тот классно пробил вдоль ворот, где быстрее защитника оказался Ильин. «Урал» чуть ускорился и сразу забил. 1:1.

На 60-й минуте Бумаль наступил на ногу Мирзову — арбитр за этот фол назначил пенальти. Погребняк его реализовал. 2:1 в пользу «Тосно». И опять надо было отыгрываться.

«Урал» же играл сумбурно. Конечно, очень не хватало Бикфалви, который пропускал матч из-за красной карточки. Евсеев с ролью организатора атак не справился — его заменили на Егорычева. Но он запомнился лишь жёлтой карточкой.

И всё шло к тому, что «Урал» проиграет. Но за три минуты до финального свистка наша команда сравняла счёт! Атака началась с того, что игрок хозяев в героическом прыжке оставил мяч в поле, но его подхватил Кулаков. Далее навес на Ильина и пас Эль Кабиру, который точно ударил в ближний угол. 2:2.