«Интер» на выезде уступил «Торино»

Единственный мяч на 36-й минуте забил Адем Ляйич. «Торино» с 45 очками занимает десятое место. У «Интера» 59 очков и четвертая позиция.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Аталантой», а «Торино» — с «Кьево».

Чемпионат Италии Серия А 31-й тур «Торино» — «Интер» — 1:0 Гол: Ляйич, 36 «Торино»: Сиригу, Нкулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Базелли (Аква, 80), Оби (Вальдифьори, 88), Ансальди, Льяйич, Белотти, Фальке (Эдера, 73).

«Интер»: Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио (Раноккья, 87), Брозович, Гальярдини, Кандрева (Рафинья, 59), Валеро (Карамо, 68), Перишич, Икарди.