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«Интер» на выезде уступил «Торино»
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«Интер» на выезде уступил «Торино» 

Советский спорт 1 час назад
Единственный мяч на 36-й минуте забил Адем Ляйич. «Торино» с 45 очками занимает десятое место. У «Интера» 59 очков и четвертая позиция.
В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Аталантой», а «Торино» — с «Кьево».
Чемпионат Италии Серия А 31-й тур  «Торино» — «Интер» — 1:0  Гол: Ляйич, 36  «Торино»: Сиригу, Нкулу, Бурдиссо, Моретти, Де Сильвестри, Базелли (Аква, 80), Оби (Вальдифьори, 88), Ансальди, Льяйич, Белотти, Фальке (Эдера, 73).
«Интер»: Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио (Раноккья, 87), Брозович, Гальярдини, Кандрева (Рафинья, 59), Валеро (Карамо, 68), Перишич, Икарди.
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