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Тарханов: по пенальти надо смотреть повторы, но, на наш взгляд, его не было
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Тарханов: по пенальти надо смотреть повторы, но, на наш взгляд, его не было 

Чемпионат.com 59 минут назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат матча с «Тосно» (2:2) в 25-м туре РФПЛ.
«Конечно, есть удовлетворение от ничейного результата, учитывая то, что дважды проигрывали. Хотя в концовке могли вырвать победу, было много атак, где можно было забивать. Итог — ничья. Знали, что у Погребняка возраст, что он давно не играл. Но в любом случае мастерство у него достаточно высокое. Он цеплялся за все мячи, выигрывал много единоборств и сыграл на хорошем уровне. Игра была равная, без особых моментов, хоть и забили четыре мяча. Что касается пенальти, надо смотреть повторы. На наш взгляд, его не было. Мяч был выбит, а потом игрок зацепился за ногу. Будем готовиться к следующему матчу, есть неделя», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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