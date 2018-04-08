В матче 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимает «Саутгемптон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал
Саутгемптон
Чех Петр • Бельерин Эктор • Чамберс Калум • Мустафи Шкодран • Колашинац Сеад • Эльнени Мохамед • Джака Гранит • Айуоби Алекс • Нелсон Райс • Уэлбек Данни • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Озил Месут • Уилшер Джек • Монреаль Начо • Ляказетт Александр • Мейси Мэтт • Холдинг Роб • Нкетиа Эдвард
Маккарти Алекс • Бертранд Райан • Йосида Майя • Худт Уэсли • Стивенс Джек • Седрик Соареш • Тадич Душан • Ромеу Ориоль • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Уорд-Праус Джеймс • Лонг Шейн
Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Остин Чарльз • Редмонд Натан • Пье Жереми • Буфаль Софьян • Симс Джошуа
08 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить