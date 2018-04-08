Александр Тарханов: Судье матча «Тосно» — «Урал» нужно поставить кол

— В игре было 4 гола, хотя моментов мало. Много борьбы, интересная игра. Судейство огорчает, пенальти не было. Почему такое решение, непонятно. Нужно судье кол поставить за работу.

— В случае победы "Спартака" в Кубке России, шестое место даст право сыграть в Лиге Европы. Перед командой стоит задача бороться за шестерку? — Задачи такой нет. Играем от матча к матчу, а там, как получится, — передает слова Тарханова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Погребняк показал «Зениту» , как забивать, но не вытащил «Тосно» со дна Напомним, «Тосно» и «Урал» сыграли вничью 2:2. Дубль в составе хозяев оформил Павел Погребняк, у гостей голы на счету Владимира Ильина и Отмана Эль-Кабира.

Команда из Ленинградской области с 24 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ, клуб из Екатеринбурга с 30 баллами занимает девятое место.

Напомним, в следующем туре «Тосно» 13 апреля сыграет в Грозном с «Ахматом», «Урал» 15 апреля примет «Спартак».